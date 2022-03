Lautaro: per i bookmakers il futuro dell’attaccante è già segnato

Inter, i bookmakers danno per scontata la permanenza di Lautaro Martinez anche nella prossima stagione

Domenica sera non si sfideranno solo Juventus e Inter in un derby d’Italia che, anche in base al risultato del Milan capolista sabato sera contro il Bologna, potrebbe diventare ancora più decisivo, ma ci saranno anche tanti confronti tra i vari reparti in primis quello di attacco. Se da una parte c’è un Dybala che sembra sempre più fuori dal progetto bianconero e che potrebbe addirittura trasferirsi a Milano, l’arrivo di Vlahovic ha rimesso in pole Morata che sembra trovarsi molto meglio con l’ex viola. Dall’altra parte ci sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, che ultimamente sembrano avere le polveri bagnate dopo la cinquina rifilata alla Salernitana con tre reti del calciatore argentino. Il bellissimo e inutile gol che ha permesso di espugnare Anfield, ma non di passare il turno in Champions League con il Liverpool, non ha fermato i malumori e i rumors su un possibile addio a fine stagione del ‘Toro’, nonostante un contratto appena rinnovato. A tranquillizzare i tifosi nerazzurri sulla permanenza del calciatore anche nella prossima stagione, ci ha pensato il sito di scommesse Goldbet che ha quotato questa ipotesi a 1,10, mentre una sua cessione è bancata addirittura a 6.