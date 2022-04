Milinkovic-Savic si chiude a 70 milioni: contratto quinquennale

Uno dei centrocampisti più forti e completi della Serie A è senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic, che piace anche all’Inter. Il suo futuro potrebbe però essere in Inghilterra

L’Inter ha puntellato il centrocampo con il rinnovo fondamentale di Marcelo Brozovic, tassello imprescindibile per il presente e per il futuro dell’orchestra di Simone Inzaghi. In estate andrà via qualche seconda linea, e i nerazzurri potrebbero metter mano andando ad acquistare almeno un altro centrocampista di rilievo. Il grande sogno, soprattutto dell’allenatore e dei tifosi, è Sergej Milinkovic-Savic che sta vivendo un’altra annata da dominatore assoluto con la maglia della Lazio.

Il centrocampista serbo è tra i migliori della Serie A e sembra essere giunto alla fase conclusiva della sua lunga militanza nella capitale. Le richieste economiche di Lotito restano però molto alte, e non è semplice per nessuno arrivare ad acquisire le sue prestazioni.

Calciomercato Inter, il Manchester United fa sul serio per Milinkovic-Savic: cifre da capogiro

8 reti e 9 assist fin qui in questa stagione di Serie A per Milinkovic-Savic che però potrebbe finire in Premier League. Secondo quanto sottolineato da ‘La Repubblica’, il Manchester United, per arrivare al cartellino del laziale avrebbe messo sul piatto una cifra che si aggira sui 60 milioni di euro. Il tutto è ancora distante dagli 80 milioni di euro di valutazione che fa Claudio Lotito per il suo gioiello.

Si potrebbe quindi trovare un punto di incontro intorno ai 70 milioni di euro per far cambiare maglia a Milinkovic-Savic, con buona pace anche delle big italiane che lo sognavano.

Dal punto di vista strettamente dello stipendio inoltre i ‘Red Devils’ potrebbero far saltare il banco con un quinquennale da 7 milioni annui.