Lukaku-Inter: l’addio clamoroso dà una svolta inattesa al futuro del belga

Il centravanti belga giura amore e brama il ritorno all’Inter, le difficoltà sono troppe e potrebbe restare al Chelsea

La storia d’amore iniziata nel 2019 tra Lukaku e l’Inter pareva essersi bruscamente arrestata dopo la notizia trapelata la scorsa estate sulla sua cessione al Chelsea. Le due strade, improvvisamente parallele, non si sono però mai perde di vista reciprocamente.

Soprattutto da parte del centravanti belga che dapprima ha rivolto le sue scuse ai tifosi nerazzurri per l’inatteso addio, lasciando intendere che si trattava soltanto di un arrivederci. Poi, nelle settimane seguenti fino ad oggi, i suoi sono stati esclusivamente messaggi d’amore rivolti alla sua ex squadra. La sua intenzione sarebbe quella di decurtarsi lo stipendio pure di far ritorno alla base che tanto lo ha valorizzato nelle due stagioni di permanenza e per la quale ha mostrato tutto il suo talento indiscusso sottorete. Un calciatore con le sue qualità, persino più possente fisicamente di Dzeko, è forse quel che più è mancato all’Inter nella seconda fase di stagione, quando il fuoriclasse nerazzurro Lautaro ha incominciato a sparare a salve.

Lukaku può restare al Chelsea. Occhio a Tuchel-Newcastle

In molti si sono schierati a favore di un ritorno di Lukaku tra le fila dell’Inter, ma le possibilità che questo possa concretizzarsi sono davvero scarse. Non tanto per il costo d’ingaggio che andrebbe a ridimensionarsi, secondo le sue volontà, alle effettive disponibilità del club ma soprattutto per il valore del cartellino. Lo stesso valore che la scorsa stagione l’Inter ha preferito intascare per rimpolpare le casse. Insomma, si tratterebbe di una mossa azzardata e del tutto insensata.

A complicare ulteriormente le cose c’è la situazione di stallo che sta attraversato il Chelsea, di proprietà dello squalificato Abramovich in procinto di vendere il club. Lukaku alla fine potrebbe rimanere al Chelsea, con l’allenatore Tuchel – col quale il feeling non è mai scattato – a fare clamorosamente le valigie. Per il tedesco potrebbe farsi sotto il ricco Newcastle del fondo Pif, alla ricerca di un manager di altissimo livello per iniziare un ciclo vincente, con una offerta difficile da rifiutare.