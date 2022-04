Rapporti ottimi e prezzo fissato: scippo a Roma e Milan

Occhi puntati anche sul mercato dei giovani talenti per l’Inter, che non perde di vista le eventuali occasioni. Mirino anche su un attaccante che piace a Roma e Milan

L’Inter resta sempre altamente vigili sul calciomercato dei giovani, sia in Italia che soprattutto all’estero, dove spesso nascono occasioni interessanti e da provare a cogliere. I nerazzurri inoltre monitorano con buona costanza anche quanto sta accadendo sui propri di giovani che stanno provando a farsi le ossa in prestito tra Italia ed estero.

Proprio alcune di queste operazioni a titolo temporaneo hanno anche dato modo all’Inter di allacciare ottimi rapporti con diverse società, con le quali eventualmente andare a stringere ulteriori affari anche nel prossimo futuro. Una di queste è il Reims con cui ci sono già ottimi rapporti anche per il prestito di Gravillon. Proprio nel club francese gioca un attaccante promettente già accostato alla Serie A e che potrebbe rientrare anche in ottica nerazzurra.

Calciomercato, non solo Roma e Milan: anche l’Inter può pensare a Ekitike

Tutti pazzi per Hugo Ekitike, 19enne che gioca appunto nel Reims e che è finito sotto i riflettori delle big europee con la Roma di Mourinho e Tiago Pinto particolarmente interessata, attirata da un talento che ha posto su di se anche i fari di Barcellona, l’Atletico Madrid, l’Arsenal, il Tottenham.

Come evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercato.it’ proprio Ekitike era il motivo per cui Tiago Pinto lunedì era a Parigi. La sua quotazione si aggira sui 20 milioni di euro e in Italia il Milan di Maldini, sempre attento al mercato francese, è stato il primo a muoversi su di lui. La missione parigina del dirigente romanista è servita appunto a far sentire anche la voce giallorossa.

In questo contesto non va esclusa anche l’Inter che visti gli ottimi rapporti col Reims potrebbe anche inserirsi su un attaccante giovane e di talento, sfruttando magari anche un eventuale inserimento di Radu.