Convocati Juve-Inter: la decisione su Brozovic e de Vrij

L’Inter di Simone Inzaghi è ora in viaggio verso Torino. Presente anche la Nord al raduno pre-partenza

Ancora poco meno di 24 ore e poi sarà una volta per tutte tempo di Juventus-Inter. I nerazzurri sono ormai partiti per Torino e a proposito di questo, giungono importanti novità su Brozovic e de Vrij. Presente anche la Curva Nord in questo ‘raduno’.

Riflettori puntati su Juventus-Inter. Oltre all’ormai nota partenza dei nerazzurri -che sono ora in viaggio verso Torino- stando a quanto raccolto dalla redazione di InterLive.it, arrivano importanti novità in merito ai recuperi di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Se sul croato non c’era più alcun dubbio in merito alla sua convocazione contro ai bianconeri, ciò che emerge ora è il fatto che anche il difensore olandese sarà presente nell’insidiosa trasferta in programma domani sera all”Allianz Stadium’. Il centrale ex Lazio ha infatti recuperato dall’affaticamento e rientra nei convocati di Simone Inzaghi. Al momento, nessuna ipotesi a proposito del suo impiego dal 1′, a differenza del centrocampista classe 1992 che viaggia dritto verso una maglia da titolare.