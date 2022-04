Inzaghi alla vigilia di Juve-Inter: conferenza stampa LIVE

Le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia del derby d’Italia Juve-Inter valevole per la 31esima giornata di Serie A

Juve-Inter sarà la partita di cartello della 31esima giornata di Serie A. Una sfida da dentro o fuori per i nerazzurri in chiave Scudetto: a Lautaro e compagni servirà una vittoria per non rischiare di perdere ulteriore terreno dal primo posto occupato dal Milan. Un pareggio o, peggio ancora, una sconfitta spegnerebbero quasi del tutto le speranze tricolore.

Per qualcuno il derby d’Italia di domenica sera sarà importante anche per il futuro di Inzaghi, il quale parlerà in conferenza stampa a partire delle 12.30. Diretta testuale su Interlive.it.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI