Soldi e Dimarco: l’Inter avanza per il colpo in Serie A

Obiettivo chiaro in vista. L’Inter bussa alla porta di un club di Serie A e tenta il colpo per la prossima finestra di mercato

Nonostante ci sia ancora un/quarto di stagione da portare a termine, l’Inter non si pone alcun limite e oltre a concentrarsi sul campo, resta sempre con lo sguardo rivolto al calciomercato. Non a caso ora, l’obiettivo comincia a diventare sempre più concreto in vista di giugno.

Con questa vittoria, i nerazzurri sembrano essere tornati una volta per tutte in carreggiata. Seppur la prestazione offerta dai ragazzi di Simone Inzaghi non sia stata di certo delle migliori, alla fine, quello che conta per gli attuali campioni d’Italia, è il fatto di essere riusciti a portare a casa tre punti importantissimi per la classifica contro una Juventus in formato super. Ora però, Handanovic e i suoi volgono lo sguardo esclusivamente all’Hellas Verona di Igor Tudor che -a differenza della ‘Beneamata’- arriva da un momento d’oro, in quanto si trova a soli cinque punti di distacco alla Fiorentina e continua a regalare splendide prestazioni. Ma, come già anticipato, la squadra presieduta da Steven Zhang, oltre che a concentrarsi sul campo, intende farsi trovare pronta anche sul fronte mercato.

Calciomercato Inter, arrivano ulteriori conferme su Bremer: occhio alla pedina Dimarco

Marotta e i suoi sembrerebbero avere le idee fin troppo chiare, in quanto sia lui che i propri soci, intendono sbarazzarsi di tutta la concorrenza che si trova a bussare alla porta del Torino per Gleison Bremer. Per difensore brasiliano i Campioni d’Italia sono in pole – davanti in sostanzia sia a Juve che a Milan – e arrivati a questo punto, restano da capire soltanto le modalità di quest’operazione. Non a caso, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, arrivano conferme sul fatto che l’Inter si trovi in pole per il giocatore. L’offerta arrivata alla corte del club granata si aggirerebbe così intorno ai 15 milioni di euro e la novità riguarda il fatto che nel seguente affare rientrerebbe Federico Dimarco come pedina di scambio. Il jolly nerazzurro è molto stimato dall’allenatore del Torino Ivan Juric, il quale lo ha valorizzato al massimo nell’avventura al Verona.