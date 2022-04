Calhanoglu: “Rigore pesantissimo quello con la Juve. Scudetto? Ci crediamo”

By

Le dichiarazioni rilasciate da Calhanoglu a tre giorni d’anticipo rispetto alla gara Inter-Hellas Verona

Intervistato in esclusiva ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, Hakan Calhanoglu ha parlato del momento che stanno affrontando sia lui che la sua Inter sin qui, soffermandosi in particolare su quella che è stata la scorsa 31esima giornata contro la Juventus.

A tre giorni d’anticipo rispetto ad Inter-Hellas Verona, Hakan Calhanoglu ha rotto il ghiaccio e si è così espresso; ecco le sue parole raccolte da Interlive.it:

RIGORE – “E’ stato uno dei rigori più difficoltosi che io abbia mai tirato durante tutto l’arco della mia carriera e posso dire che l’aria che tirava lì in quel momento era davvero molto pesante. Ho sbagliato il primo penalty, ma ero sicuro di segnare il secondo. Ho tanta fiducia in me stesso.

JUVENTUS-INTER – “Non era per niente facile dover giocare lì. Ancor di più riuscire a portare a casa la partita. Non importa il fatto di non aver interpretato il nostro miglior calcio, ma conta soltanto il fatto di essere riusciti a vincere contro la Juventus.

SCUDETTO – “Veniamo da un momento non facile, ma questa vittoria può darci tanta fiducia. Mancano ancora tante partite e siamo pur sempre lì. Ci crediamo fino alla fine”.