UFFICIALE si è operato: per lui la stagione è già finita

Stagione ufficialmente finita per il giocatore monitorato sia da Juventus che Inter. Due mesi di stop per lui

Juventus-Inter non sembra essere ancora del tutto finita, anzi, i due club, oltre ad essersi recentemente affrontati sul campo, si trovano ora a darsi battaglia anche sul fronte mercato. Un loro obiettivo rischia ora di sfumare almeno per il momento.

Psg che dovrà fare a meno di Leandro Paredes per i prossimi impegni. Il centrocampista ex Roma ha dovuto lasciare anzitempo il campo durante l’ultimo match casalingo andato in scena la scorsa domenica contro il Lorient. Ed è stato così che il mediano de ‘La Albiceleste’ si è trovato a dover abbandonare il terreno di gioco nel corso dei minuti finali del primo tempo. Il classe 1994 è da tempo rincorso dal serio problema della pubalgia, a tal punto che ha dovuto necessariamente operarsi proprio nella giornata di oggi. Il giocatore natio di San Justo era finito nei radar della dirigenza dell’Inter poichè individuato come eventuale vice Brozovic, ma ora, per lui si prospetta -come minimo- uno stop forzato di due mesi e la sua stagione è ora ufficialmente finita.