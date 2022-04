Serie A, 32esima giornata: la designazione arbitrale di Inter-Hellas Verona

Designato l’arbitro di Inter-Hellas-Verona, gara valida per la 32esima giornata di Serie A

Nella giornata di oggi sono stati resi noti gli arbitri della prossima 32esima giornata del campionato di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stata affidata Inter-Hellas Verona, gara valevole per la tredicesima di ritorno.

Per Inter-Verona è stato scelto Livio Marinelli come giudice di gara. A lui l’arduo compito di dirigere una gara così delicata in ottica scudetto. Da un lato troviamo l’Inter di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa dall’ultimo match di campionato contro la Juventus, mentre dall’altra parte ci sarà la squadra capeggiata da Igor Tudor. Un match che non dovrebbe affatto far mancare alcuna emozione, in quanto si affrontano due dei migliori attacchi del torneo. Nerazzurri che hanno l’obbligo di ritrovare quella continuità che gli è mancata nelle ultime partite, a differenza dei ‘mastini’ che possono permettersi di fare sogni più che tranquilli trovandosi ora in nona posizione a soli cinque punti dalla Fiorentina.

Inter-Verona, arbitra Marinelli: i precedenti coi nerazzurri

Fischietto tutto romano per l’occasione. A dirigere il match sarà proprio Livio Marinelli. L’arbitro della sezione di Tivoli ha già condotto ben due gare dei nerazzurri in questa stagione e il suo bilancio è ad ora più che favorevole. Terzo gettone dunque per il direttore di gara che ha già condotto lo scorso 27 novembre Venezia-Inter (terminata col risultato finale di 0-2) e Inter-Salernitana, conclusasi 5-0 in favore degli attuali campioni d’Italia. A coadiuvarlo ci saranno Rossi e Liberti. Quarto uomo designato Massimi e al VAR ci sarà direttamente la coppia Aureliano–Cecconi.