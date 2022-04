DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Verona | Segui la cronaca in tempo reale

By

L’Inter di Inzaghi affronta il Verona di Tudor in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve il Verona nel secondo anticipo valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno, in un match che può voler dire tanto per le due formazioni.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla sofferta ma importantissima vittoria di sei giorni fa contro la Juventus per mettere pressione su Milan e Napoli nella corsa scudetto impegnate domani. Dall’altra i gialloblu di Tudor sognano di ottenere la prima vittoria a ‘San Siro’ della loro storia contro l’Inter. All’andata i meneghini si imposero in rimonta col risultato di 3-1. Interlive.it vi offre la partita dello stadio Meazza in tempo reale.