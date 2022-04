Antognoni: “Se guardo il calendario, la squadra di Simone Inzaghi è favorita”

Inter, l’ex bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha indicato la squadra di Simone Inzaghi come la favorita per lo scudetto

La sua Fiorentina, oggi ha sbancato il San Paolo/Maradona vincendo 3-2 e fermando la corsa della squadra di Luciano Spalletti verso il primo posto solitario in classifica, in attesa della gara di questa sera del Milan a Torino contro i granata. Dopo questa inaspettata sconfitta, la squadra partenopea non solo rimane al secondo posto ma è stata agganciata dall’Inter, che ha sempre la partita da recuperare contro il Bologna e lo scontro diretto favorevole. L’ex centrocampista e indimenticabile capitano della squadra viola Giancarlo Antognoni, è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ per avere un’opinione proprio sulla lotta scudetto, qualche ora prima dell’impresa della formazione di Italiano, a cui questo scherzetto era riuscito anche nei quarti di coppa Italia, ma nei tempi supplementari. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli ha la sua forza nella rosa importante, oltre alle motivazioni e al pubblico che sostiene sempre. Tutti i tifosi spingono la loro squadra, lì in modo particolare. Se però guardo il calendario, l’Inter è favorita, poi Napoli e Milan alla pari”.