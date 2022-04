Infortunio de Vrij: ecco come stanno le cose

Inter, semplice affaticamento muscolare per Stefan De Vrij le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione

Ieri pomeriggio all’inizio del secondo tempo della gara con il Verona, il difensore Stefan De Vrij non è rientrato in campo sostituito da Danilo D’Ambrosio con lo spostamento al centro di Milan Skriniar. I tifosi, hanno pensato che la sostituzione del calciatore olandese fosse dovuta ai postumi per lo scontro di gioco avvenuto nel primo tempo, viceversa si è trattato di un affaticamento muscolare. Per questo motivo, il tecnico Simone Inzaghi ha preferito cambiarlo immediatamente, ma le sue condizioni non destano alcun problema come ha spiegato la Gazzetta dello Sport.

Intorno al 60′ minuto è stato sostituito anche l’attaccante Joaquin Correa, anche lui uscito prima del previsto, a livello precauzionale, per una brutta ginocchiata, ma che non avrà alcuno strascico. In vista di un mese molto denso di impegni importanti, il tecnico nerazzurro, con il rientro di Lautaro, che ha scontato la giornata di squalifica, avrà tutta la rosa a disposizione anche se restano sempre i due diffidati in casa nerazzurra: Arturo Vidal e soprattutto Ivan Perisic, anche nella gara di ieri tra i migliori se non il migliore in campo e autore dei due assist che hanno portato ai gol vincenti di Barella e Dzeko.