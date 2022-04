ten Hag: “Abbiamo visto tutti che Onana è un portiere magistrale”

Inter, il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag ha ribadito la sua fiducia al portiere Andre Onana dopo la gara con lo Sparta Rotterdam

Nella gara giocata ieri l’Ajax ha superato in rimonta lo Sparta Rotterdam per 2-1 mantenendo 4 punti di vantaggio sui rivali storici del Psv Eindhoven a sole 5 giornate dalla fine del campionato. Il portiere della squadra olandese André Onana vive da separato in casa queste ultime giornate di campionato e, nonostante abbia la fiducia incondizionata di allenatore e compagni continua a ricevere critiche, per usare un eufemismo, dalla tifoseria dei ‘Lancieri’, a causa del fatto che a fine stagione andrà a giocare a Milano sponda nerazzurra.

In merito a questa situazione il suo allenatore Erik ten Hag ha voluto ribadire la sua fiducia al suo estremo difensore intervistato da Espn al termine dell’incontro. Queste le sue parole: “Ovviamente non è ancora al suo livello prima della squalifica, ma non ce lo si può aspettare da lui. Deve lavorare molto per arrivarci di nuovo e sono convinto che ci riuscirà. Abbiamo visto tutti che è un portiere magistrale“.