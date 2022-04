Inter padrona del proprio destino, ne mancano solo sette

Rush finale della squadra allenata da Inzaghi nelle ultime sette partite di campionato, incluso il recupero contro il Bologna

Di settimana in settimana ci si avvicina sempre più alla fine del campionato di Serie A 2021/2022. Il meglio deve ancora arrivare, con Milan, Napoli ed Inter racchiuse nel ristretto arco dei due punti. Innanzi ai nerazzurri, le sette partite rimanenti (incluso il recupero di gennaio contro il Bologna) nascondono delle insidie.

Il prossimo venerdì 15 aprile, ore 19:00, l’Inter sarà ospite dello Spezia allo ‘Stadio Picco’. I liguri giungono da una striscia di risultati altalenante che li relega nella parte medio-bassa della classifica, la loro pericolosità è limitata a poche individualità. Ben più ostica, sulla carta, l’avversaria seguente del 24 aprile: la Roma di Mourinho ha bisogno di fare punti per consolidare la permanenza in Europa con Fiorentina e Atalanta che inseguono assieme alla cugina Lazio. Dopo appena tre giorni prenderà luogo il fantomatico recupero di Bologna, squadra contro cui la capolista Milan si è arenata proprio ad inizio mese. Da tenere sotto osservazione le ultime uscite in fiducia dell’Udinese, contro cui l’Inter si sfiderà l’1 maggio. In chiusura, il programma riporta Empoli, Cagliari e Sampdoria.

Il caso ha voluto che ciascuna delle squadre sopracitate, eccezion fatta per la Roma, siano disposte consecutivamente nella colonna della classifica per punti dalla 12esima alla 17esima posizione.

Il calendario dell’Inter da qui a fine maggio

L’Inter è dunque padrona del proprio destino da qui alla fine delle ostilità in programma a maggio. Su Inzaghi e l’intero gruppo ricade adesso la responsabilità della qualità del gioco e la forza mentale con cui affronteranno ciascuno degli impegni che vengono qui riproposti in ordine cronologico: