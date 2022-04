Scudetto e doppio colpo: annuncio alla stampa

Emergono importanti dettagli in merito ad alcuni colpi che l’Inter potrebbe essere prossima a chiudere durante la prossima sessione di mercato estiva

Intervistato ai microfoni di ‘Tuttosport’, il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino ha dato prova di importanti aggiornamenti di mercato legati alla situazione dell’Inter e non solo, esprimendosi in particolare anche sull’emozionante lotta scudetto.

Queste le prime parole del dirigente dell’Udinese rilasciate alla stampa: “Scudetto? Dico Inter, sia per il calendario che per lo stato di forma nel quale si trova dopo il successo contro la Juventus. D’altra parte non mi sarei aspettato la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, mentre il Milan fatica a segnare”. Ma non è finita qui, poichè Pierpaolo Marino ha dato seguito alle sue dichiarazioni soffermandosi poi su due nomi importantissimi che da tempo sono finiti nei piani della dirigenza interista: “Chi ingaggerà Dybala? Marotta ha un buon rapporto con Paulo e questo aspetto farà la differenza. Su Bremer credo che sia uno dei tre difensori centrali più forti in Italia. Dico Inter, o Juve se dovesse andare via De Ligt in futuro”.