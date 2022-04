Duro attacco all’Inter: “Campionato falsato”

L’intervento da parte del giornalista italiano, il quale non ci sta affatto e si è schierato apertamente sulla questione

Una vicenda che ha fatto parecchio discutere e che tra l’altro continua a far parlare di sè tutt’ora. Tanti i pareri discordanti che hanno coinvolto diverse figure appartenenti al mondo del calcio a far da portavoce in merito alla partita Bologna–Inter. Questa volta, ad uscire allo scoperto ci ha pensato Franco Ordine.

Una partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 6 gennaio allo stadio ‘Dall’Ara’. Ma, complice il pronto intervento dell’Asl, gli uomini di Sinisa Mihajilovic non hanno potuto più scendere in campo a seguito dei numerosi contagi fatti registrare nel gruppo squadra. Durante tutto l’arco di questi mesi, la priorità degli attuali campioni d’Italia è stata chiaramente quella di presentare il ricorso, essendo che la società romagnola aveva già rilasciato la distinta nel giorno che precedeva la partita. Arrivati a questo punto, il giornalista de ‘Il Giornale’ Franco Ordine non ha fatto più alcun mistero e si è così espresso sulla questione: “Bologna–Inter si deve assolutamente giocare. Si tratterebbe di un torneo falsato senza tavolino. Ricordo anche che si sarebbe potuta disputare lo scorso 23 febbraio. Era questa la prima data disponibile, la quale è stata resa però impossibile dalla scelta dei nerazzurri nel voler inseguire un 3-0 che da sempre è stato improbabile. Il collegio di garanzia non è stato altro che coerente con il precedente di Juve–Napoli. E’ impossibile applicare decisioni diverse a casi simili.