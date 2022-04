Inzaghi valuta il turnover contro lo Spezia: spazio a D’Ambrosio e Darmian

By

La strategia di Inzaghi per affrontare al meglio il Milan in Coppa Italia impone del turnover in campionato contro lo Spezia, previsti almeno quattro avvicendamenti

Conscio di avere in programma due eventi molto vicini fra loro, Simone Inzaghi valuta la migliore strategia possibile da applicare nel corso di quello che sulla carta appare più ostico ed urgente: la semifinale di ritorno, nonché ennesimo derby, contro il Milan il prossimo martedì. Di conseguenza la partita contro lo Spezia sarà sì importante per continuare a macinare punti in campionato, ma sarà altrettanto necessaria una ‘sfoltitura energetica’ sugli undici titolari.

Stando ai recenti aggiornamenti sulle condizioni di salute di de Vrij, reduce da un affaticamento alla coscia sinistra, il tecnico piacentino dovrebbe tenerlo fuori dal terreno di gioco confermando per la seconda serata consecutiva D’Ambrosio come centrale di destra della difesa a tre. In automatico Skriniar dovrebbe slittare al centro, con Bastoni che resta favorito ad un brillante Dimarco.

A centrocampo, l’esterno di destra Dumfries potrebbe riposare e lasciare le mansioni sulla corsia al collega Darmian. Più improbabile, invece, che Perisic lasci il posto dal primo minuto al tedesco Gosens.

In attacco, infine, Lautaro potrebbe far coppia con Correa in un tandem tutto argentino, facendo rifiatare un insostituibile Dzeko.