Vanheusden: il calciatore vede la luce in fondo al tunnel e i medici sono ottimisti sul suo futuro

Inter, il difensore del Genoa in prestito dalla squadra meneghina prosegue positivamente la riabilitazione dopo l’infortunio subito a febbraio

Il difensore dell’Inter in prestito al Genoa Zinho Vanheusden, aveva iniziato molto bene la stagione ma poi l’ennesimo infortunio lo ha nuovamente costretto ad un lungo stop. Il calciatore era già stato costretto a fermarsi tra ottobre e novembre dello scorso anno. Una volta rientrato, a febbraio un altro problema lo ha bloccato nuovamente. In ogni caso il recupero sembra che stia continuando molto bene e dopo che i medici hanno fatto una correzione ai muscoli della coscia, il giovane calciatore si augura che tutti i suoi problemi fisici lo lascino stare per il resto della carriera. Come hanno spiegato i medici, dovrebbe andare tutto bene e con la giusta riabilitazione, questo problema non dovrebbe ripresentarsi e la sua carriera non dovrebbe essere più a rischio a causa di questo specifico problema. Per quanto riguarda il suo futuro, il nuovo allenatore Blessin lo stima e lui resterebbe volentieri in Liguria. anche per una questione di riconoscenza verso società e tifosi e per dimostrare il suo effettivo valore. In ogni caso, la decisione finale spetterà sia all‘Inter che alla società genovese, mentre il calciatore, qualora dovesse rimanere, sarebbe disposto a farlo anche nel malaugurato caso che la squadra dovesse retrocedere in serie B.