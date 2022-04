Pazzi di Bastoni: proposta shock per tentare l’Inter

By

Tra i difensori dell’Inter ce n’è uno che più degli altri ha attirato l’attenzione delle big europee. Si tratta di Alessandro Bastoni che piace anche in Germania

La fase difensiva dell’Inter rappresenta uno degli enormi punti di forza della squadra di Simone Inzaghi, che dovrà affidarsi anche alla solidità della linea arretrata per riuscire a portare a casa questo scudetto. Al netto della forza di concerto dell’intero reparto sono poi i singoli ad esaltare il contesto, con alcuni di questi che fanno anche particolarmente gola in ottica calciomercato. Uno su tutti sia per età che per potenzialità è certamente Alessandro Bastoni, classe 1999 titolare inamovibile con un bagaglio di esperienza già importante alle spalle.

Proprio la capacità di Bastoni di abbinare margini di crescita ad un talento già florido e certificato ad alti livelli attira l’attenzione di alcuni club importanti in giro per l’Europa. Oltre alle voci dalla Premier spicca anche il nome del Bayern Monaco in Bundesliga.

Calciomercato Inter, Bastoni profilo giusto per il Bayern: le cifre di un’eventuale proposta shock

Al netto della ferma volontà dell’Inter di costruire presente e futuro su Bastoni in difesa, e tralasciando gli interessamenti inglesi, sul giovane centrale meneghino ci sarebbe anche il Bayern Monaco campione di Germania e recentemente scottato dall’eliminazione sorprendente in Champions per mano del Villarreal.

I bavresi sono apparsi meno solidi che in passato, ed hanno bisogno di rinnovare anche il reparto arretrato. A tal proposito Bastoni è un profilo che piace molto a Julian Nagelsmann e ai tedeschi: giovane e di prospettiva, già con esperienza e con ingaggio normale. Potrebbero tentarlo con un ingaggio da 6-7 milioni di euro netti mentre per provare a convincere l’Inter, invece, servirebbe offerta shock da non meno di 70-80 milioni di euro.