Per Bremer nuova contropartita: l’Inter cala il jolly

Sempre e comunque Gleison Bremer. Gli occhi dell’Inter per potenziare la difesa del futuro sono tutti puntati sul brasiliano: il jolly che può giocare la società meneghina

L’Inter è tornata prepotentemente nella corsa scudetto, ponendo il destino nelle proprie mani. I nerazzurri vogliono bissare il successo dello scorso anno e per farlo dovranno mantenere tensione alta e rendimento al massimo per tutto il rush finale. Sarò importantissimo non incappare in battute a vuoto, e molto passerà anche dalla tenuta difensiva ritrovata. Poi per l’estate qualcosa proprio nella line arretrata potrebbe anche cambiare.

De Vrij tra i titolari è il difensore che ha più chance di cedere il proprio posto da titolare, e per sostituirlo eventualmente l’Inter pensa da tempo ormai a Gleison Bremer, obiettivo a prescindere da possibili uscite. Il brasiliano ha raggiunto la maturità calcistica, alzando ulteriormente l’asticella del rendimento alla corte di Juric.

Calciomercato Inter, Bremer sempre nel mirino: scambio con Vanheusden

Bremer ha infatti avuto una parabola ascendente clamorosa in queste ultime annate fino a divenire un centrale roccioso, forte fisicamente, rapido, bravo in praticamente ogni fondamentale ed abile anche ad impostare con i piedi. Un difensore su cui l’Inter punta e che potrebbe provare anche a prendere inserendo eventualmente contropartite tecniche nell’affare col Toro.

Dopo l’ok del giocatore la società di Suning potrebbe quindi ammortizzare la spesa cash con i granata mettendo sul piatto Zinho Vanheusden giovane difensore belga quest’anno in prestito al Genoa senza troppa fortuna. La sua valutazione è di circa 8-10 milioni di euro e per il Torino può essere una interessante scommessa su cui puntare per il futuro.