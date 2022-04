Onana: non convocato da ten Hag per la finale di coppa d’Olanda con il Psv

Inter, le dichiarazioni di Onana non sono piaciute a ten Hag e il giocatore non è stato convocato per la finale di coppa d’Olanda

Il probabile futuro portiere dell’Inter Andre Onana, prosegue nella sua situazione da separato in casa all’Ajax. La lite con i tifosi e le successive dichiarazioni un po’ troppo sopra le righe dell’estremo difensore in merito a questo rapporto con i supporter olandesi, non sono piaciute all’allenatore Erik ten Hag che ha deciso di non inserirlo nelle lista dei convocati per la finale di coppa d’Olanda contro il Psv Eindhoven, prevista nella giornata odierna. A difendere la porta dei ‘lancieri’ ci sarà infatti Maarten Stekelenburg, mentre il calciatore camerunense si siederà in tribuna e potrà quindi solo assistere alla gara. I pareri sul valore del classe 96 sono positivi e molti vedono grandi margini di miglioramento, ma le sue ultime prestazioni lo hanno visto protagonista sia di grandi interventi, sia di qualche errore di troppo, in Nazionale nella coppa d’Africa e nell‘Ajax. In ogni caso i tifosi nerazzurri si fidano della probabile scelta di GIuseppe Marotta e sperano che, una volta arrivato nella squadra meneghina, il portiere possa magari trovare sia la continuità di rendimento, che la serenità che in questo momento nella squadra olandese non può avere, che per un portiere è forse più importante rispetto agli altri ruoli di uno squadra di calcio.