Domani ultimo derby con la maglia dell’Inter: c’è già un ‘piano’ senza di lui

Ultimo derby con la maglia dell’Inter per un big. I nerazzurri progettano il futuro e guardano già in vista di giugno

Il fatto che l’Inter abbia in mente di fare le cose in grande lo si è capito già lo scorso gennaio quando sono stati gli stessi attuali campioni d’Italia ad aver acquistato Robin Gosens, ma ora, emergono fuori nuovi scenari a proposito di una trattativa che porterebbe lontano da Milano uno dei perni della difesa.

L’Inter progetta il futuro e ha voglia di pensare in grande a partire già da giugno. Tanti i punti interrogativi ai quali la dirigenza interista deve far fronte e non a caso emergono fuori nuovi dettagli a proposito di una trattativa che vedrebbe un big lontano dalla squadra di Simone Inzaghi. Gli indizi riportano proprio al nome di Stefan de Vrij. Quello di domani potrebbe essere infatti l’ultimo derby della ‘Madonnina’ con la maglia nerazzurra per l’olandese. L’ex difensore della Lazio è in pole per una maglia da titolare al centro della difesa assieme a Skriniar e Bastoni, ma per lui resta tutt’altro che da escludere l’ipotesi estero.

Calciomercato Inter, rinnovo complicato quello di de Vrij: l’Inter ha già il ‘piano’ Bremer

Rinnovo più che complicato quello di Stefan de Vrij. Non a caso, l’Inter ha già progettato la futura difesa senza di lui (retroguardia che vedrebbe Skriniar al centro, con Bremer e Bastoni a supporto dello slovacco). I nerazzurri valutano l’olandese per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e attendono perciò un’offerta che si aggiri per lo meno intorno a quella cifra (tutta plusvalenza visto che arrivò a parametro zero lo scorso 2018). La Premier League resta l’ipotesi più probabile, ma ciò che è certo, è che per l’ex Lazio c’è ancora un futuro tutto da scoprire.