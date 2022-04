Via un bomber e dentro Lautaro: 65 milioni e maxi ingaggio

Lautaro Martinez dovrà dare una spinta importante in questo rush finale di stagione per arrivare allo scudetto. Poi sarà tempo di pensare al mercato con gli interessamenti che non mancano

Il rush finale di questa stagione si fa sempre più ricco ed avvincente, con l’Inter che gioca con il destino nei propri piedi in una corsa scudetto senza esclusione di colpi. Inzaghi e l’intero ambiente meneghino si aspettano molto da Lautaro Martinez, uomo che dovrà dare quel qualcosa in più a livello offensivo che in alcuni frangenti è mancato. L’attaccante argentino ha messo insieme 16 gol stagionali in 40 presenze tra tutte le competizioni con i nerazzurri, ed il fatturato offensivo della compagine milanese dipenderà molto anche dal suo stato di forma in questa fase decisiva.

Al netto di un periodo nero ad inizio 2022, Lautaro Martinez resta comunque tra i calciatori di maggior valore della rosa dell’Inter. Lo sa benissimo la dirigenza del club di Suning ma lo sanno anche dall’estero, dove il ‘Toro’ continua a raccogliere ampi consensi ed estimatori in giro per l’Europa.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez nel mirino dell’Arsenal: le cifre per raccogliere il posto di Lacazette

In particolare Lautaro Martinez piace in Inghilterra e nello specifico in casa Arsenal. Il club londinese dopo l’addio di Aubameyang a gennaio e quello di Lacazette ormai definito per l’estate a causa del mancato rinnovo di contratto, dovrà andare a caccia almeno di un nuovo attaccante di respiro internazionale.

In questo quadro si inserisce l’argentino che piace molto ad Arteta e sarebbe ideale sostituto del francese. Per convincere Lautaro possibile contratto da 9 milioni di euro per cinque anni, mentre per il sì dell’Inter i Gunners potrebbero investire 62-65 milioni di euro. Inzaghi intanto se lo gode e punta su di lui per il rush finale.