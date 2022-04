Spunta la telefonata a Zanetti: “Portami all’Inter”

Spunta fuori un’idea di mercato che avrebbe del clamoroso. Simone Inzaghi deve ora guardarsi le spalle

Diversi gli obiettivi da dover portare a termine da qui sino a fine stagione, ma nonostante ciò, emergono fuori sempre più nodi di mercato legati all’Inter. Spunta fuori un ipotesi riguardante Simone Inzaghi che avrebbe del clamoroso.

Il derby di domani sera sarà più di un semplice test per Simone Inzaghi e i suoi. Gli attuali campioni d’Italia saranno infatti di scena alle ore 21 allo stadio ‘Meazza’ contro il Milan per potersi giocare l’accesso alla finale di Coppa Italia. Una gara che potrebbe di fatti risultare decisiva per salvaguardare la stagione dell’Inter e non solo. L’obiettivo dichiarato resta sicuramente il dover cercare a tutti i costi la vittoria, ma -vedendo anche il faccia a faccia che va da tempo avanti in campionato- sappiamo tutti quanti benissimo che quella di domani non sarà una partita come tutte le altre. A saperne qualcosa è lo stesso tecnico piacentino, il quale -nonostante stia facendo bene alla sua prima esperienza in nerazzurro- deve ora guardarsi le spalle, poichè è spuntata fuori una telefonata tra il vicepresidente interista Javier Zanetti e Marcelo Bielsa.

Calciomercato Inter, spunta fuori la difficoltosa ipotesi Bielsa: Inzaghi avvisato

Stando a quanto riportato da ‘Calciomercatonews.com‘ nelle ultime settimane ci sarebbero stati diversi contatti tra Javier Zanetti e Marcelo Bielsa. I due sono infatti amici da molto tempo, ma questa volta potrebbe esserci stato più di qualcosina all’interno di questa chiamata. Il tecnico argentino è reduce dalla sua ultima esperienza trascorsa in Inghilterra sulla panchina del Leeds (terminata lo scorso febbraio) e sarebbe ora in cerca di squadra. L’ipotesi è questa, ma resta anche chiaro il fatto che Simone Inzaghi abbia svolto sin qui un ottimo lavoro sulla panchina dell’Inter e proprio per questo viene difficile pensare che il tecnico sudamericano possa prendere in futuro il suo posto (salvo qualche scivolone finale da parte dell’ex allenatore della Lazio assieme ai nerazzurri).