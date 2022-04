Scambio ‘secco’ con de Vrij: la risposta dell’Inter

Il club nerazzurro conosce già il rimpiazzo del difensore olandese e potrebbe aprirsi un nuovo scenario in Francia

L’arrivo, la gloria, il calo. Che possa aggiungersi anche la partenza alla storia di de Vrij in nerazzurro è ancora un punto interrogativo, con un anno di contratto sulle spalle. Certo è che in questa stagione, dopo tante stagioni di buon calcio, il difensore centrale olandese ha subito un calo non indifferente complicato anche da qualche acciacco fisico.

In molti si aspettano da lui una gara solida questa sera contro i cugini del Milan, per coronare un percorso pluriennale e rilanciarne l’immagine. Intanto, però, la dirigenza è al lavoro per garantire ad Inzaghi un valido sostituto a partire dalla prossima annata. Il prescelto, si sa, porta il nome di Bremer del Torino. E dunque si inizia a fantasticare su quali potrebbero essere le future destinazioni di chi, come l’olandese, sarebbe perdente posto.

Proprio nelle ultime ore si è incominciato a parlare di un interesse smodato dal ricchissimo PSG, reduce da una campagna acquisti di spessore lo scorso anno ma col rimpianto di aver trattenuto un Sergio Ramos irriconoscibile. A poter accrescere le chance di un contatto c’è anche il suo tutore Mino Raiola, l’agente degli agenti. L’Inter, però, non vuol fare promesse che non può mantenere.

Calciomercato Inter, de Vrij al PSG per Paredes

Stando a quanto riportato da ‘calciomercato.it’, la soluzione di un trasferimento dietro compenso cash – che l’Inter preferirebbe di gran lunga a qualsiasi altra – verrebbe automaticamente scartata dal PSG. Il club parigino punta ad uno scambio alla pari dal valore di circa 15 milioni di euro con Leandro Paredes, di ruolo centrocampista e buon indiziato come turnover di Brozovic. Come prevedibile, anche l’Inter rifiuterebbe dalla sua la proposta. Le parti appaiono dunque ancora distanti da un contatto.