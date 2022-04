Accordo con l’Inter da 28 milioni di euro: ecco come stanno le cose

Dalla Germania arriva una notizia che parla di intesa già raggiunta tra l’Inter e l’esterno che da tempo piace alla dirigenza nerazzurra

L’Inter può chiudere mettendo sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro. L’accordo col giocatore in sostanza c’è già sulla base di un contratto di quattro anni da 5 milioni di euro netti. Col Decreto Crescita parliamo di investimento di circa 28 milioni.

Quelle citate poc’anzi sono le cifre della possibile operazione Kostic-Inter rilanciata da ‘Sky Sports Germania’.

News #Kostic: Frankfurt would sell the EL hero in summer for around €15m. Bosses expect him to move to 🇮🇹. His new agents negotiating with @Inter: 4-years-contract, around €5m net per year. But: Eintracht has no offer on the table. #TransferUpdate @SkySportDE @Sky_AlexB

