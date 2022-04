Prestito all’Inter impossibile: se lo prende Klopp per 15 milioni

L’Inter è suggestionata dall’idea del centrocampista spagnolo del Real ma le richieste favorirebbero il Liverpool

Il club nerazzurro continua la caccia alla figura che potrebbe fare le veci di Marcelo Brozovic a partire dalla prossima stagione. Dopo i profili di Agoumé e Lucas Leiva, il nuovo indiziato sarebbe Dani Ceballos di proprietà del Real Madrid.

Il calciatore è reduce da un infelice infortunio che ha complicato il suo percorso a Madrid di rientro da un paio di stagioni positive all’Arsenal. Così è alla ricerca di una via di fuga per la redenzione. L’operazione per raggiungere un accordo con la dirigenza nerazzurra appare tutt’altro che semplice. L’Inter potrebbe accettare soltanto prestiti e la sua durata di contratto con scadenza a giugno 2023 impedisce tale soluzione. L’alternativa che al contrario soddisferebbe i desideri del club madrileno è quella di un acquisto diretto a partire da almeno 15 milioni di euro cash. A poter far fronte ad una spesa simile ci sarebbe già il Betis Siviglia, davanti a qualche altro club di Premier League. Primo fra tutti il Liverpool di Klopp.

Calciomercato, dal Real intrigano Ceballos e Jovic

Non solo Ceballos. Già da tempo l’Inter aveva puntato i fari sull’attaccante serbo Jovic, anch’egli non più nei piani del Real. Nel caso in cui gli obiettivi Scamacca o Thuram sfumassero, è probabile che ci si fiondi su di lui per la prossima stagione. Anche in questo caso, però, c’è da valutare la condizione di prestito.