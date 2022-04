Coppa Italia e Roma: al Meazza previsti 150mila cuori nerazzurri pronti a spronare la squadra

Inter, 150mila tifosi pronti a spronare dagli spalti la squadra di Simone Inzaghi sia contro il Milan che contro la Roma sabato sera

La pandemia sta lentamente scomparendo, anche se non bisogna abbassare la guardia e gli stadi tornano a riempirsi. Chi sembra approfittare maggiormente di questo ritorno alla quasi normalità è l’Inter, che in vista della gara di questa sera valida per la conquista della finale di Coppa Italia contro il Milan e di quella di sabato sera di campionato contro la Roma, vedrà in totale circa 150mila tifosi sugli spalti pronti a spronare i propri beniamini verso la vittoria. Il sito ufficiale del club nerazzurro, ha voluto enfatizzare questo momento e anche ringraziare i tanti tifosi che sono tornati subito numerosi ad affollare gli spalti dello stadio milanese. Questo il messaggio: “Si inizia dal sold out della stracittadina: il Meazza, sarà pieno come mai per una semifinale di Coppa Italia disputata a San Siro. Voci e cuori nerazzurri uniti per spingere la squadra di Simone Inzaghi verso l’obiettivo Finale”. Negli ultimi anni, la tifoseria nerazzurra ha risposto sempre presente, finché è stato possibile essere allo stadio, con una media tra abbonati e spettatori paganti di circa 60mila persone a gara.