DIRETTA Coppa Italia LIVE, derby Inter-Milan: segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli nel derby di Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Milan nella gara di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia in un derby della Madonnina che mette in palio la finalissima contro la vincente tra Juventus e Fiorentina in programma domani.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi sono costretti a vincere per accedere all’atto finale in programma allo stadio ‘Olimpico’ di Roma dopo lo 0-0 dell’andata visto che sono ancora in vigore le vecchie regole sui gol in trasferta. Dall’altra ai rossoneri di Stefano Pioli può bastare un pareggio con gol per passare il turno. In caso di ulteriore pareggio senza reti, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Interlive.it vi offre il derby dello stadio Meazza in tempo reale.