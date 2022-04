Nuove grandi cessioni in estate: la risposta di Marotta prima del derby

Marotta ha parlato prima del derby fra Inter e Milan che avrà in palio la qualificazione alla finale di Coppa Italia

L’Amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato a ‘Mediaset’ prima derby col Milan che la squadra di Inzaghi, visto lo 0-0 dell’andata, dovrà vincere per conquistarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia.

“Quello di stasera è un test importante per la crescita della squadra, ma anche uno spot per il nostro calcio – ha esordito Marotta – La Coppa Italia manca da undici anni e quindi è giusto cercare di riconquistarla”.

“Se influirà sul campionato? No, assolutamente. Entrambe lotteranno fino alla fine per lo scudetto al di là del risultato di stasera. Se in estate ci saranno altre cessioni? Intanto noi siamo super concentrati su questo finale per noi molto ambizioso – ha risposto l’Ad dell’Inter – del mercato parleremo più avanti“.

“Calo solo fisico? Per i grandi club è molto difficile gestire la stagione, la crisi è stata legata ai tanti impegni ravvicinati tra club e Nazionali. La causa principale credo sia stato proprio un eccessivo stress agonistico, ora abbiamo ripreso quel cammino positivo avuto nel girone d’andata”, ha concluso.