Ha preso un giallo pesante: salterà Inter-Roma di sabato

Non potrà giocare il big match fra Inter e Roma in programma sabato al Meazza e valevole per la 34esima giornata di Serie A

Ieri al ‘Maradona’ la Roma ha ottenuto il dodicesimo risultato utile consecutivo, confermando di essere una delle squadre più dell’intera Serie A.

Nel post gara col Napoli, le cui speranze scudetto ora si sono molto ridotte, Josè Mourinho si è scagliatro contro gli arbitri: “Oggi per noi sembrava impossibile vincere questa partita – le parole del tecnico portoghese a ‘Dazn’ dopo l’1-1 strappato nel recupero grazie alla rete di El Shaarawy – Il signor Di Paolo, per non dire di Di Bello, in alcuni momenti mi hanno fatto vergognare di essere lì. C’era un rosso a Zanoli, poi non ha fischiato un rigore a Zaniolo e tanto altro. Basta, vogliamo un po’ di rispetto per i nostri tifosi che sono a casa. Voglio avere il diritto di giocarmela. Sabato contro l’Inter lo vogliamo avere. Oggi mi è sembrato di no, che non l’avessimo“.

Inter-Roma, Mourinho non potrà contare su Zaniolo

Mourinho si è arrabbiato pure per il giallo inflitto a Zaniolo nel secondo tempo per proteste. Un giallo ‘pesante’ perché l’ex nerazzurro era diffidato e quindi salterà per squalifica il big match contro la squadra di Inzaghi in programma sabato prossimo al ‘Meazza’ alle ore 18.