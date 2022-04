Ancora polemiche su Inter-Milan: “Scandaloso”

Emergono nuove polemiche in merito ad Inter-Milan. Questa volta, a prendere le difese della squadra rossonera non ci ha pensato un giocatore qualunque

Un derby che oltre a far parlare sul campo, continua a far discutere anche via social e questa volta, a mostrare tutta la sua disapprovazione nei confronti dell’Inter e non solo, ci ha pensato in prima persona un membro appartenente allo stesso nucleo familiare di un giocatore del Milan.

Un match che ha visto imporsi gli attuali campioni d’Italia con un sonoro 3-0 rifilato ai danni dei rossoneri, ma che nonostante ciò, continua a far parlare di sè anche al di fuori del terreno di gioco. Restano diversi gli episodi dubbi, ma -non a caso- l’episodio che ha attratto parecchie polemiche al corrente, è stato proprio la rete annullata ad Ismael Bennacer (che è valso il momentaneo 2-1). Il direttore di gara Maurizio Mariani -dopo un’attenta revisione al VAR- ha deciso di non convalidare il gol in favore del Milan, poichè nel momento in cui l’algerino si prestava a calciare, Samir Handanovic ha dovuto fare i conti con la presenza di Pierre Kalulu. Il terzino classe 2000 si trovava infatti in posizione di fuorigioco al momento del tiro (compromettendo tra l’altro la visuale dell’estremo difensore sloveno) e proprio per questo, il giudice di gara della sezione di Aprilia ha così deciso di revisionare la propria decisione. Uno dei primi ad essersi indispettito è stato proprio Lucas Hernandez (attuale difensore del Bayern Monaco e nonchè fratello maggiore di Theo) e l’ha fatto mostrando tutta la sua disapprovazione via social.

Inter-Milan, Lucas Hernandez non ci sta: il messaggio lanciato via social

Questa volta, a farsi sentire, ci ha pensato in prima persona Lucas Hernandez. L’attuale difensore centrale del Bayern Monaco -nei momenti finali di gara di Inter–Milan– ha deciso di pubblicare una storia Instagram dopo la dubbiosa rete annullata ad Ismael Bennacer per via del fuorigioco attivo di Kalulu. Il classe 1996 tramite il proprio account social, è subito andato all’attacco scrivendo “Scandaloso” in riferimento al gol del momentaneo 2-1 annullato al Milan. Insomma, una notizia che ha subito scatenato qualche disapprovazione da parte di alcuni tifosi dell’Inter e non solo, ma si sa, queste sono le classiche partite che continuano a far parlare di sè anche al termine dei 90′ disputati sul classico terreno di gioco.