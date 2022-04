Spunta di nuovo Conte: 35 milioni e l’Inter lo vende

Conte bussa nuovamente alla finestra dell’Inter per un big. I nerazzurri devono ora guardarsi le spalle

Non sarà un’estate affatto semplice per quanto riguarda il mercato dell’Inter e il primo ad essere consapevole di ciò è proprio Beppe Marotta. I nerazzurri saranno probabilmente obbligati a dover cedere quantomeno un altro big in vista di giugno e questa volta, a bussare nuovamente alla finestra della ‘Beneamata’ ci ha pensato Antonio Conte.

L’ex tecnico nerazzurro ha da tempo mostrato interesse verso diversi suoi ex giocatori avuti nella passata esperienza trascorsa all’Inter (vedasi le richieste fatte a gran voce in passato a Paratici a proposito di Bastoni, de Vrij e Lautaro). Questa volta però, Antonio Conte può nuovamente tornare all’assalto. Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, Denzel Dumfries ha già attirato l’interesse di qualche big europea e tra queste pare esserci anche il Tottenham. I nerazzurri -ora come ora- non vogliono privarsene, ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta intorno ai 35-40 milioni di euro, il giocatore verrebbe con ogni probabilità ceduto. Occhio anche al Bayern Monaco però, perchè a quanto pare, i ‘bavaresi’ starebbero infatti sondando il terreno.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco mette gli occhi su Dumfries: diverse le ipotesi al vaglio

Ciò che emerge al momento, è il fatto che anche il Bayern Monaco starebbe pensando a Denzel Dumfries per la corsia di destra, ma -ora come ora- viene difficile pensare che la squadra presieduta da Oliver Kahn possa provare a prendere in futuro l’ex esterno del Psv. I ‘bavaresi’ hanno infatti già chiuso per Noussair Mazraoui (attuale terzino destro dell’Ajax in scadenza a giugno). Peraltro il classe 1997 è sotto la gestione del procuratore Mino Raiola (così come l’esterno nerazzurro). Da qui l’assurda ipotesi del voler poter provare a portare due terzini destri della sua stessa agenzia nella stessa squadra e proprio per questo preciso motivo, ad ora è da dover escludere un possibile scenario.