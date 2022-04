Coppa Italia, De Sciglio salterà Juventus-Inter

Il terzino è stato squalificato dal Giudice Sportivo e salterà la finale di Coppa Italia, Juventus-Inter, in programma l’11 maggio

Dopo essersi sbarazzata della Fiorentina con una prestazione convincente, la Juventus raggiunge l’Inter in finale di Coppa Italia per un derby che si ripete ancora una volta dopo gli scontri in campionato e quello in Supercoppa.

Da capire chi delle due la scamperà questa volta, coi nerazzurri che sono favoriti sulla carta non soltanto dai precedenti ma anche da un momento di forma notevole. Intanto per l’occasione non ci sarà il terzino destro Mattia De Sciglio per aver raggiunto il limite di ammonizioni in seguito a diffida. Una perdita non certo irrecuperabile per i bianconeri che tuttavia dovranno chiedere gli straordinari a Danilo o Cuadrado, in base a quello che sarà l’assetto tattico di Allegri.