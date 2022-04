Conferenza pre Inter-Roma: la decisione di Mourinho

Lo ‘Special One’ si prepara così alla grande sfida di sabato tra Inter e Roma, Inzaghi atteso domani live da Appiano Gentile

Inter–Roma sarà a tutti gli effetti il match più delicato dei sei totali che dovrà affrontare il club nerazzurro prima di mettere la parola fine alla stagione, chiudendola si spera nel migliore dei modi.

Anche i giallorossi, dal canto loro, hanno di fronte l’obiettivo di consolidare la loro permanenza in Europa League. E con l’Olimpico che scalpita in vista delle semifinali di Conference dove verrà ospitato il glorioso Leicester, il tecnico Mourinho ha ben deciso di rinchiudersi in uno stato meditativo lontano dai media. La conferenza stampa inizialmente programmata per domani è stata annullata dietro sua esplicita richiesta.

Al contrario, verrà tenuta regolarmente quella di Inzaghi in diretta a partire dalle ore 12:30 dal ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile dove in questi giorni si stanno svolgendo gli allenamenti di rifinitura.