Altro che Inter: c’è l’annuncio sul trasferimento alla Juve

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del talento nel mirino dei nerazzurri ma soprattutto della Juventus

Da tempo nel mirino dell’Inter, ma il suo futuro potrebbe essere alla Juventus in qualità di sostituto di Paulo Dybala. Come noto, l’argentino è stato scaricato dai bianconeri e dal 1° luglio sarà di fatto senza squadra. Per il suo futuro, come vi raccontiamo da settimane, la sua priorità è proprio l’Inter del suo grande estimatore Beppe Marotta.

Il possibile successore di Dybala in bianconero, parliamo di Giacomo Raspadori. Nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante del Sassuolo ha strizzato l’occhio alla squadra di Allegri: “Se l’interesse della Juve mi inorgoglisce? Assolutamente sì. Non posso negare di essere contento che si faccia il mio nome per un trasferimento alla Juve o ad altri grandi club. La mia ambizione è arrivare a giocare lì, a quel livello. E se ci riuscirò sarà merito del Sassuolo, società che mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto”.

Calciomercato Inter, Raspadori mollato da tempo: gli obiettivi restano Scamacca e Frattesi

L’Inter, se avesse voluto, avrebbe già preso o comunque ‘bloccato’ Raspadori, la cui valutazione si attesta sui 35 milioni di euro, ma evidentemente le priorità del club di viale della Liberazione sono altre. Marotta e Ausilio puntano a prendere i suoi due compagni in neroverde, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi.