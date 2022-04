E’ già bufera su Inter-Roma: ecco cosa è successo

Spuntano le prime polemiche a proposito di Inter-Roma. Il web non ci sta e si scatena

A far parlare di sè nelle ultime ore ci ha pensato un tema specifico legato proprio ad Inter–Roma. I primi ad essersi indispettiti sono stati infatti gli stessi tifosi romanisti, ma non solo. Tante le polemiche nate sul web, ma tutto ciò che occorre è soltanto un po’ di chiarezza.

La designazione arbitrale di Inter–Roma ha subito scatenato diversi malcontenti in queste ultime ore, in quanto la gestione della gara è stata affidata a Simone Sozza. Da qui sono sorte le prime ribellioni sul web, preso atto del fatto l’arbitro della sezione di Seregno sia nato a Milano e stando a quanto sopraccitato dal regolamento, non è permesso ad un giudice di gara di arbitrare squadre della propria sezione o della città in cui si vive e risiede. Polemiche inutili insomma, in quanto non impedisce assolutamente la direzione di gara del club della propria città di nascita. A prendere di mano la situazione ci ha pensato direttamente ‘La Gazzetta dello Sport’ nella giornata di ieri e -oltre ad aver fatto presente ciò che riporta il regolamento- l’importante testata giornalistica rosea ha anche sottolineato che non si tratta della prima volta che accade una cosa del genere, in quanto c’è già un precedente che lega Sozza e il Milan di Stefano Pioli durante questa stagione.

Inter-Roma, arbitra Sozza: ma c’è già un precedente legato a Milan-Lazio

In tanti si sono detti contrariati a proposito di questa decisione, ma ciò di cui molti non si sono ancora resi conto, è il fatto che Simone Sozza abbia già arbitrato i rossoneri durante il il match dei quarti di Coppa Italia disputatosi tra Milan e Lazio (terminato poi 4-0 in favore dei padroni di casa). In quel caso non c’è stata difatti alcuna polemica e ciò che ha spinto infatti il designatore ad affidargli il prossimo big match fra Inter e Roma, è stata proprio la splendida prova offerta dal direttore di gara della sezione di Seregno durante il match di recupero Udinese–Salernitana giocatosi lo scorso mercoledì.