Rinnovo e permanenza in nerazzurro: l’annuncio di Perisic prima di Inter-Roma

Inter-Roma e futuro: le parole di Ivan Perisic prima della sfida del ‘Meazza’ valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A

“La Roma sta bene, ma stiamo bene anche noi”. Lo ha detto Perisic prima del big match contro la squadra di Mourinho che l’Inter, fresca di conquista della finale di Coppa Italia a scapito del Milan, sarà obbligata a vincere in ottica Scudetto.

“Oggi sarà una partita importante come tutte quelle che mancano alla fine della stagione. Ognuna di queste per noi sarà come una finale – ha aggiunto l’esterno croato che non si è sbilanciato circa il suo rinnovo/futuro – Voglio pensare soltanto al presente e alle gare che restano. Del futuro parleremo più avanti“.