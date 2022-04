DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Roma | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Roma di Mourinho in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita la Roma nel terzo anticipo del sabato valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno, in un match dal sapore europeo che può valere una stagione.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono allungare la striscia di tre vittorie consecutive ottenute contro Juventus, Verona e Spezia per portarsi almeno momentaneamente in testa alla classifica e mettere pressione sul Milan impegnato domani contro la Lazio. Dall’altra i giallorossi del grande ex José Mourinho puntano ad ottenere un risultato di prestigio dopo aver imposto il pareggio in trasferta al Napoli. All’andata l’Inter si impose col risultato di 3-0, mentre in Coppa Italia vinse 2-0. Interlive.it vi offre la partita dello stadio Meazza in tempo reale.