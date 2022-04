Formazioni ufficiali Inter-Roma: torna la coppia Dzeko-Lautaro. Caicedo nemmeno in panchina

Le formazioni ufficiali del big match fra Inter e Roma di scena fra poco al Meazza e valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Roma, big match valevole per la 34esima giornata di Serie A.

Inzaghi rilancia Dimarco in difesa al posto di Bastoni, in attacco si rivede la coppia Dzeko-Lautaro. Nemmeno in panchina Caicedo, rimasto a casa per via di una sindrome gastrointestinale. Ormai classico 3-4-2-1, invece, per la squadra di Mourinho. Fuori Veretout, davanti Pellegrini ed El Shaarawy a supporto dell’unica punta Abraham.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

ARBITRO: Sozza di Seregno