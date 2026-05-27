Inter, Mourinho vuole Bastoni: idea scambio (non con Nico Paz)

Il tecnico portoghese vicino al ritorno al Real Madrid: primo obiettivo il difensore centrale nerazzurro

Il prossimo 7 giugno ci saranno le elezioni del presidente del Real Madrid. Se verrà confermato Florentino Perez, si ripartirà da José Mourinho in panchina per i blancos, pagando la clausola di rescissione per liberarlo dal Benfica. Lo Special One sta già pensando a come migliorare la rosa dopo una stagione senza titoli. L’idea è rinforzare anzitutto la difesa e il primo obiettivo porta il nome di Alessandro Bastoni.

Dopo il tentativo a vuoto del Barcellona, quindi, l’Inter dovrà fronteggiare un altro assalto per il Nazionale azzurro. La richiesta è sempre la stessa: 70 milioni di euro per ottenerne almeno 60 più bonus. Se con il club catalano gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio si sono rifiutati di fare scambi, il discorso potrebbe essere diverso con le Merengues. Il pensiero va subito a Nico Paz.

Ma come detto da Fabregas, per il fantasista argentino le opzioni sono due: restare al Como per fare la Champions o tornare al Real Madrid. Dove Mourinho sembra intenzionato a dargli spazio. Per convincere l’Inter a cedere Bastoni, secondo quanto si legge su Tuttosport, i blancos potrebbero sacrificare un altro talentino mancino: il turco Arda Guler, sponsorizzato dal connazionale Calhanoglu.