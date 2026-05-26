Juve, Spalletti non è convinto: “Giocatore proposto all’Inter”

Il tecnico bianconero avrà più poteri sul mercato dopo aver fallito la qualificazione in Champions League

Meno algoritmi e più umanità. Tradotto: meno poteri a Comolli e più a Spalletti. Da questo presupposto vuole ripartire la Juventus che al pari del Milan ha fallito l’obiettivo minimo del quarto posto. Ma a differenza dei rossoneri, la Vecchia Signora non farà una rivoluzione a livello dirigenziale né in panchina. Piuttosto il ribaltone riguarderà le strategie di calciomercato, con l’Inter che può essere coinvolta indirettamente.

Bocciato Di Gregorio, la Juve cerca un nuovo portiere. Il quotidiano sportivo torinese Tuttosport rivela che l’ex Paratici ha offerto ai bianconeri il cartellino di David De Gea. L’obiettivo del dirigente viola è quello di abbattere il monte ingaggi della Fiorentina, a partire dal portiere spagnolo. Ma Spalletti non è convinto e continua a chiedere di prendere Alisson (già allenato alla Roma) dal Liverpool. Va però convinto il brasiliano ad accontentarsi dell’Europa League.

La stessa fonte aggiunge che De Gea è stato proposto anche all’Inter, alla ricerca di un estremo difensore esperto da affiancare a Josep Martinez. La risposta però è stata negativa: il fondo Oaktree è più indirizzato a puntare sull’altro spagnolo Kepa (che ha 4 anni di meno, ndr) qualora dovesse maturare il suo addio all’Arsenal. Sempre in corsa anche Provedel della Lazio e Falcone del Lecce.