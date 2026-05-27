Chivu: ‘Inter, ci mancano questi due giocatori’. E sogna di allenare…

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Vertice di mercato tra il tecnico rumeno ed i dirigenti nerazzurri. Ecco le strategie in entrata e in uscita per l’estate

L’Inter ascolterà Cristian Chivu sul mercato. Anzi, lo ha già fatto quando ha deciso di proporre il rinnovo di contratto a Mkhitaryan. È stato proprio il rumeno a spingere per la conferma del centrocampista armeno che era in scadenza il 30 giugno. E potrebbe fare lo stesso con De Vrij in difesa. A tal proposito il suo agente Pastorello ieri ha detto che l’olandese si sente interista, ma dopo 12 anni in Italia potrebbe aver voglia di un’esperienza all’estero.

Inter, Chivu e le richieste di mercato
Chivu e le richieste di mercato (foto Ansa) – Interlive.it

Dal vertice di mercato con Marotta, Ausilio e Baccin, è emerso che secondo Chivu mancano due tipi di giocatori a questa Inter. Da un lato un mediano incontrista, dall’altro un fantasista che possa giocare da trequartista o seconda punta. I nomi sono già noti: Manu Kone della Roma e Nico Paz del Como. Poi c’è un giocatore che il tecnico nerazzurro sogna di allenare: Marco Palestra.

Tre giocatori forti, ma anche costosi. Come può prenderli l’Inter? Il fondo Oaktree è disposto a stanziare 50 milioni di euro per il mercato estivo, cui se ne aggiungerebbero altri 50 dalle cessioni di un paio di panchinari come Luis Henrique e Frattesi. Poi potrebbe essere sacrificato anche un titolare tra Dumfries (che ha una clausola da 25 milioni), Bisseck e Bastoni, valutati rispettivamente 40 e 60 milioni.