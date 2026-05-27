Dopo Bonny un altro interista può cambiare Nazionale. E volare ai Mondiali

Per ora sono otto i giocatori nerazzurri convocati per la rassegna iridata in Usa, Messico e Canada

A causa del flop dell’Italia, in questa edizione dei Mondiali saranno meno del previsto i calciatori dell’Inter convocati dalle rispettive Nazionali. Per adesso sono in sette (De Vrij acciaccato è stato escluso dai Paesi Bassi al fotofinish). Si va dall’argentino Lautaro Martinez al francese Thuram passando per il croato Sucic e lo svizzero Akanji, fino ad arrivare all’olandese Dumfries ed il turco Calhanoglu. Senza dimenticare l’ivoriano Bonny.

Quest’ultimo ha fatto una scelta importante, rinunciando alla Francia per la nazionale africana. E potrebbe esserci un altro interista a seguire il suo esempio e, grazie al triplo passaporto, volare in Usa, Messico e Canada. Si tratta di Luka Topalovic, che Chivu ha mandato in campo negli ultimi minuti contro il Bologna, ripagato con un assist per il gol di Diouf.

Il centrocampista sloveno è stato snobbato dal Ct Cesar, attirando l’attenzione di Croazia e soprattutto Bosnia. Il padre del giovane talento nerazzurro si è fatto scappare un Like sui social al commento di un tifoso che lo invitava a scegliere la selezione gialloblù dei Dragoni. Il commissario tecnico Barbarez ha già ufficializzato la lista dei 26 convocati per i Mondiali, ma sono possibili modifiche fino al giorno prima dell’esordio. Topalovic ci sta pensando.