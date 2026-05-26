Inter: “Un giocatore ha migliorato tutti i compagni. Tranne uno”

Non solo Dimarco e Lautaro Martinez: ecco chi è stato decisivo per il double al primo anno di Chivu in panchina

Il calcio è uno sport di squadra, in cui spesso però alcuni singoli fanno la differenza. E così nell’Inter che ha vinto scudetto e Coppa Italia si fanno i nomi dei principali protagonisti. Tra questi ovviamente Federico Dimarco, premiato come MVP della Serie A grazie al record di assist in campionato. Ma anche il capitano Lautaro Martinez, che ha vinto la classifica dei capocannonieri.

Due calciatori che sono dei pilastri dell’Inter da diverse stagioni. Tra i nuovi arrivati, secondo Riccardo Trevisani, una menzione speciale merita Manuel Akanji: “Per me è stato il miglior difensore del campionato, anche più di Mancini della Roma perché lui già c’era l’anno scorso. È stato un grosso upgrade rispetto a Pavard sotto tutti i punti di vista”.

“Avere uno come lui in difesa ti fa giocare più sereno. Tutti i compagni di squadra sono migliorati con Akanji, prendete ad esempio Bisseck quando il nazionale svizzero è stato spostato al centro. Tutti migliorate a parte Sommer…” conclude il giornalista sportivo nel podcast Fontana di Trevi.