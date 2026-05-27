Calciomercato Inter, nuova (pessima) soluzione per Luis Henrique

Cambia di nuovo il futuro dell’esterno destro brasiliano. Mister Chivu ha già dato il suo parere alla dirigenza

Arrivato la scorsa estate per 23 milioni di euro più bonus, Luis Henrique non è riuscito ad imporsi con la maglia dell’Inter. Le occasioni per mettersi in mostra non sono certo mancate all’esterno destro brasiliano che, complice il lungo infortunio che ha colpito Dumfries in quel ruolo, ha giocato 18 partite da titolare in Serie A e 4 in Champions League, per un totale di 43 presenze sommando tutte le competizioni.

Un gol e tre assist è il magro bottino di Luis Henrique, il cui acquisto dal Marsiglia può già considerarsi un errore. Per questo il suo nome compare spesso sulla lista dei partenti sui giornali, ma piste concrete ancora non se ne registrano. Un ritorno in Francia sembra da escludere e la corte dei turchi del Besiktas si è un po’ raffreddata rispetto allo scorso gennaio. Chivu avrebbe già dato il suo benestare alla cessione.

Resta la pista che porta in Premier League: Aston Villa, Everton e soprattutto Bournemouth sono sulle tracce di Luis Henrique. Ma se nessuno dovesse affondare il colpo, l’Inter potrebbe optare per un’altra soluzione più rischiosa: quella del prestito senza obbligo di riscatto. Il che non solo non permetterebbe di fare cassa, ma riporterebbe il brasiliano alla Pinetina dopo un anno in cui potrebbe ulteriormente svalutarsi.