Probabili formazioni Inter-Roma: forte dubbio in attacco per Inzaghi

Le probabili formazioni che i due tecnici di Inter e Roma manderanno in campo per la 34esima giornata di Serie A

Dopo la roboante vittoria maturata nel derby di Coppa Italia contro il Milan, Simone Inzaghi e i suoi non hanno più alcuna intenzione di volersi fermare. Nella giornata odierna, si affronteranno infatti alle ore 18 Inter e Roma, gara valida per la 15esima giornata di ritorno.

Qualche dubbio di giornata per entrambi i tecnici; meno per Simone Inzaghi, il quale dovrebbe andare verso la riconferma del suo 3-5-2 titolare (eccezione fatta per la difesa e l’attacco). Il tecnico piacentino opta al momento per il trio di difesa composto da : Skriniar, de Vrij e Bastoni (al momento in vantaggio su Dimarco). In porta -qualora ce ne fosse bisogno di sottolinearlo- fiducia ancora una volta al capitano Samir Handanovic. Centrocampo che resta invariato da quello visto l’ultima volta a La Spezia invece. Sull’out di destra, Dumfries va verso la riconferma da titolare (a discapito di Darmian) mentre i tre interni di centrocampo restano intoccabili; parliamo chiaramente di Barella, Calhanoglu e Brozovic. Perisic ora come ora resta il favorito su Gosens (il quale scalpita per poter entrare almeno a gara in corso). Vidal costretto a dover dare forfait per un problema alla caviglia, ma occhio invece alla possibile sorpresa che riguarda l’attacco: resta confermato Lautaro Martinez -al momento- ma occhio anche all’insidia Correa, il quale sfida Dzeko (al momento in pole sull’argentino) per una maglia da titolare. Guai per Mourinho. L’ex tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Zaniolo (assente per squalifica) e all’assenza del classe 1999, si è aggiunta anche quella di Cristante nelle ultime ore (out per un problema alla schiena). Squalificato inoltre Fuzato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: S.Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All: J.Mourinho.

ARBITRO: Sozza della sez. di Seregno