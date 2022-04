Le ultime sul futuro di De Paul: l’argentino esce allo scoperto

De Paul e non ci sta ed esce allo scoperto tramite un tweet pubblicato direttamente sul proprio profilo social

Nelle ultime ore si è parlato tanto in merito ad un possibile addio da Madrid da parte di Rodrigo De Paul. Diverse le voci di mercato che lo vedono lontano dall’Atletico, ma, questa volta, a fare chiarezza, ci ha pensato direttamente il calciatore stesso in prima persona tramite il suo profilo social.

Stando alle ultime indiscrezioni infatti, il calciatore si direbbe scontento e avrebbe chiesto a gran voce un suo futuro addio dalla squadra di Diego Simeone. Ad ora, nonostante il calciatore abbia già raccolto ben 43 presenze stagionali, l’ex centrocampista dell’Udinese non è comunque riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere iniziale del tecnico argentino. Diverse le squadre che provano a tenerlo d’occhio e non è un caso infatti che nella giornata di ieri, ‘La Gazzetta dello Sport’ parlasse di un interesse manifestato anche da parte dell’Inter. D’altra parte, questa volta, ad intervenire in prima persona ci ha pensato direttamente Rodrigo De Paul tramite il proprio profilo social. La mezz’ala argentina ha infatti risposto al tweet del giornalista di ‘Sky Sport’ Matteo Moretto, dicendo appieno la sua.

De Paul non ci sta ed esce allo scoperto sul proprio futuro: il messaggio lanciato via Twitter

A prendere in mano la situazione ci ha pensato proprio il calciatore stesso. Nella giornata di ieri infatti, l’attuale centrocampista dell’Atletico Madrid Rodrigo De Paul ha retwittato direttamente il post lanciato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Matteo Moretto, il quale smentiva appieno le insistenti voci di mercato, le quali vedevano il classe 1994 scontento della sua avventura vissuta sin qui a Madrid e desideroso appunto di lasciare quanto prima la Spagna per poter tornare nuovamente in Italia (questa volta con la maglia dell’Inter). Qualche ora dopo l’accaduto, la mezz’ala de ‘La Albiceleste’ è uscito allo scoperto, non soltanto condividendo il tweet, ma anche aggiungendoci sopra rispettivamente due cuori rossi e due cuori bianchi.