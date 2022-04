Inzaghi perde Gosens: le ultime sull’infortunio del tedesco

Gosens salterà il recupero Bologna-Inter in programma mercoledì al ‘Dall’Ara’ ed è a rischio anche per la sfida con l’Udinese di domenica prossima

Candidato per una maglia da titolare, Robin Gosens salterà invece la gara col Bologna di mercoledì sera valevole per il recupero della prima giornata di Serie A. Il terzino tedesco è a rischio anche per il match di domenica prossima contro l’Udinese.

Entrato con la Roma a venti minuti dal termine, Gosens ha rimediato un affaticamento alla coscia sinistra. Contro la formazione di Mihajlovic, Simone Inzaghi non dovrebbe contare nemmeno su Arturo Vidal, ancora non al meglio dopo la distorsione alla caviglia accusata nel derby col Milan. Dovrebbe invece farcela Caicedo, out con i giallorossi per una sindrome gastrointestinale.